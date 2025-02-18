האתר בהרצה תודה על הסבלנות!

ללמוד בבית טוב
עם מיסטר ספיקר

מהיום, גם אנגלית לומדים במסגרת האיכותית והשמורה של "למדם", אצלכם בבית ובפיקוח מלא

בואו נצא לדרך
לשיעור דוגמא
הקורס מאושר ע”י הרבנים

על הקורס

מהיום, הידע האיכותי, הכלים המתקדמים והפיקוח החינוכי המושלם של "למדם" מאפשרים לכל הילדים ללמוד אנגלית בבית וגם ליהנות מזה! בקורס מכירים את מיסטר ספיקר – המורה לאנגלית, ויחד עם "אייבי" הקטן והחמוד מתקדמים צעד אחר צעד עד לידיעה טובה של השפה. הקורס עשיר במיוחד וכולל 45 שיעורים לצפייה (ללא צורך בחיבור לרשת) ומגוון כלים מתקדמים לתרגול: דפי עבודה, שאלונים אינטראקטיביים ומשחקים חווייתיים, באמצעותם לומדים את השפה בצורה טובה ונהנים מכלי מושלם לעתיד!

למי מתאים הקורס?

לכל ילד וילדה

גם ללא ידע מוקדם כלל!

כיתות ג'-ז'

כל הסיבות ללמוד עם מיסטר ספיקר

חווייתי ונעים

כל אחד מתקדם בקצב שלו, ומגלה כמה הוא יודע אנגלית... עוד לפני שלמד!

סוּפֶּר מקצועי

הקורס שנכתב ע"י מומחי פדגוגיה מקדם את הילדים בצורה הטובה ביותר

תכל'ס, לדעת!

תוך שנה יודעים להבין, לקרוא ולכתוב אנגלית!

ללא רשת

למידה ללא צורך בחיבור לרשת

רוצים לנסות בעצמכם?
זו פשוט חוויה!

בואו לגלות כמה נוח ונעים ללמוד עם "מיסטר ספיקר" ממש כאן ועכשיו: צפו בשיעור ההדגמה ולאחר מכן תרגלו את מה שלמדתם במשחק המהנה שלנו.

ועכשיו נתרגל בכיף

בחנו את עצמכם וגלו כמה טוב למדתם את המספרים וכמה מהירים אתם: הזיזו את הקופסאות ימינה ושמאלה כך שהמטבע יפול בדיוק אל הקופסה הנכונה בהתאם למספר ששומעים. בהצלחה!

אל תתפשRו
על מסגRת שמוRה!

רק במקום אחד הילדים שלכם יכולים ללמוד אנגלית במקום הבטוח ביותר, בפיקוח מלא שלכם ועם מורה משלנו, שמבין אתכם ויודע איך בדיוק לקדם את הילדים אל היעד. בלי חשיפה לתכנים "מותאמים" ובלי לצאת מהבית.

שאלות ותשובות

כל התכנים בתוכנית מותאמים ושמורים מבחינה רוחנית כפי שמקובל בתלמודי התורה, התוכנית מלווה ע"י אנשי חינוך ובפיקוח מלא.

הסלוגן שלנו : גם כשלומדים משמאל לימין לא מתפשרים על המסגרת

יוצרי התוכנית שמו דגש רב ליישום השמירה הרוחנית.

זה הזמן לצאת לדרך

קונים עכשיו את הקורס כדי שהילדים שלכם יוכלו להתחיל ללמוד כבר היום לקרוא, לכתוב ולדבר אנגלית.
במיוחד עבורכם, אנו מציעים את הקורס במחיר מסובסד, במתנסים נבחרים בשכונות החרדיות – במחיר של 490₪ בלבד!

רוצים לדעת עוד פרטים? שאלו על הקורס במתנ"ס הקרוב אליכם או שלחו אלינו מייל ונחזור אליכם.

לרכישה מיידית

יש לכם שאלות?
מבטיחים לענות
גם בעברית...

יש לכם שאלות?
מבטיחים לענות גם בעברית...

אם אתם עדיין מתלבטים לגבי הקורס,

לא בטוחים אם זה מתאים בדיוק לילד או לילדה שלכם או רוצים לדעת יותר, נשמח לענות לכם במהירות על כל שאלה!

