האתר בהרצה תודה על הסבלנות!

ללמוד בבית טוב
עם מיסטר ספיקר
מהיום, גם אנגלית לומדים במסגרת האיכותית והשמורה של "למדם", אצלכם בבית ובפיקוח מלא
מהיום, הידע האיכותי, הכלים המתקדמים והפיקוח החינוכי המושלם של "למדם" מאפשרים לכל הילדים ללמוד אנגלית בבית וגם ליהנות מזה! בקורס מכירים את מיסטר ספיקר – המורה לאנגלית, ויחד עם "אייבי" הקטן והחמוד מתקדמים צעד אחר צעד עד לידיעה טובה של השפה. הקורס עשיר במיוחד וכולל 45 שיעורים לצפייה (ללא צורך בחיבור לרשת) ומגוון כלים מתקדמים לתרגול: דפי עבודה, שאלונים אינטראקטיביים ומשחקים חווייתיים, באמצעותם לומדים את השפה בצורה טובה ונהנים מכלי מושלם לעתיד!
בואו לגלות כמה נוח ונעים ללמוד עם "מיסטר ספיקר" ממש כאן ועכשיו: צפו בשיעור ההדגמה ולאחר מכן תרגלו את מה שלמדתם במשחק המהנה שלנו.
בחנו את עצמכם וגלו כמה טוב למדתם את המספרים וכמה מהירים אתם: הזיזו את הקופסאות ימינה ושמאלה כך שהמטבע יפול בדיוק אל הקופסה הנכונה בהתאם למספר ששומעים. בהצלחה!
כל התכנים בתוכנית מותאמים ושמורים מבחינה רוחנית כפי שמקובל בתלמודי התורה, התוכנית מלווה ע"י אנשי חינוך ובפיקוח מלא.
הסלוגן שלנו : גם כשלומדים משמאל לימין לא מתפשרים על המסגרת
יוצרי התוכנית שמו דגש רב ליישום השמירה הרוחנית.
תוך 4 חודשים הם יגיעו לרמה של קריאה, כתיבה ודיבור של כ400 מילים בשפה האנגלית . מקביל לרמת כיתה ו' בבתי הספר בהם לומדים אנגלית בתכנית הלימודים.
משך הקורס המומלץ באנגלית הוא 4 חודשים. כמובן שהקצב משתנה לפי זמני ההשקעה והתרגול של התלמיד.
הלמידה היא עצמאית מול המחשב, התוכנית בנויה באופן שאין צורך בעזרה לתלמיד מאדם מבוגר במהלך הלמידה . יחד עם זאת יש חשיבות במעקב ההורים אחרי ההתקדמות וכן הדפסה של דפי העבודה ובדיקה שלהם על ידי ההורים.
התוכנית בהחלט יכולה להוות תחליף ללמידה אצל מורה פרטי. ותאפשר ידע נרחב בשפה האנגלית.
בקורס זה הלמידה היא דיגיטלית מול המחשב ללא מנטור חיצוני, בהמשך תינתן אופציה לרכישת קורס פרימיום בתשלום נפרד להטמעת הלמידה .
התוכנה נפתחת לשנה מיום הרכישה.
התוכנית תשלח לרוכש, כשבוע לאחר הרכישה, קצב פתיחת השיעורים בתוכנה הוא לפי קצב ההתקדמות של הלמידה במהלך 4 חודשים מהרכישה.
במהלך השימוש בתוכנה, צוות ההפקה של התוכנית לשרותכם בכל שאלה
יש לשלוח מייל ל [email protected] ויינתן מענה תוך יום עבודה אחד.
בכל יחידה יש צפייה בסרטון וידאו, משחקי תרגול דיגיטליים להטעמת תכני השיעור ודפי חזרה ותירגול להדפסה.
דפי התרגול והחזרה המצויים בתוכנה בכל יחידה, ניתנים להדפסה, להורדה ולשמירה על המחשב הביתי.
אין צורך בידע באנגלית להורים, הלמידה היא עצמאית של התלמיד מול המחשב . תשובות לשאלות של דפי העבודה מופיעים להורים בתוכנה.
קונים עכשיו את הקורס כדי שהילדים שלכם יוכלו להתחיל ללמוד כבר היום לקרוא, לכתוב ולדבר אנגלית.
במיוחד עבורכם, אנו מציעים את הקורס במחיר מסובסד, במתנסים נבחרים בשכונות החרדיות – במחיר של 490₪ בלבד!
רוצים לדעת עוד פרטים? שאלו על הקורס במתנ"ס הקרוב אליכם או שלחו אלינו מייל ונחזור אליכם.
אם אתם עדיין מתלבטים לגבי הקורס,
לא בטוחים אם זה מתאים בדיוק לילד או לילדה שלכם או רוצים לדעת יותר, נשמח לענות לכם במהירות על כל שאלה!