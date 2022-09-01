האתר בהרצה תודה על הסבלנות!

לוגו למדם קלאס
הורדת התוכנה
התחברות

להצליח בלימודים,
זה הקלאס של למדם.

תבחרי סדרת שיעורים, ונתחיל.

חדש בלמדם! מיסטר ספיקר -
לפרטים...

חדש בלמדם! מיסטר ספיקר -
לפרטים...

למדם קלאס, בואי נכיר

מכירה את זה שהלחץ של הבנות מהמבחנים ושיעורי הבית כבר יושב אצלך בגרון, ואת לא עומדת בקצב? יש לנו איך לעזור!

מוזמנת להכיר את 'למדם קלאס' – מערכת שיעורי למידה דיגיטליים ללא חיבור לאינטרנט, בהמלצת ובהדרכת גדולי ישראל ואנשי חינוך. ב'למדם קלאס' תקבלי את כל התגבור הנצרך לבת שלך במקצועות ובזמנים החשובים, כך שגם כאשר אין לך זמן לשבת עם הבת על שעורי בית או מבחנים, את שם בשבילה.

יצרנו כאן מערכת סדרות שיעורים מובחרת, על ידי אנשי מקצוע מומחים ובהתאמה לתוכנית הלימודים. מוזמנת להנות משיעורים קצרים וממוקדים, צוות מורות מבית יעקב והמון הנעה ללמידה מתוך חוויית הצלחה.

עוד על למדם קלאס
לבחירת סדרה
אל תפספסי: שיעור נסיון חינם בכל סדרה!

עם למדם קלאס
קל להיות אמא
שנותנת הצלחה.

איך מתחילים? פשוט וקל!

הדמיה עמוד חיפוש קורס אתר למדם
צילום מסך תוכנת למדם

משה מאיירס

קניתי לילדים את "למדם קלאס" כי שנינו עסוקים והלימודים התאחרו לשעות מאוחרות כשכולנו כבר עייפים. הבנים חוזרים על הלימוד בשמחה ואני צריך רק לדאוג לאספקה של הפרסים.

דינה דוד

רכשנו את למדם בגלל עונת המבחנים, לאחת הבנות שלי לא קל באנגלית, והחשש העיקרי שלה הוא מבחן החוץ  – היא בכיתה י' וזה משמעותי. כדי להרגיע אותה שתרגיש בטוחה הראיתי לה את המערכת, ויחד בחרנו שיעורים והורדתי לה אותם. בשנה שעברה הוצאתי כמה מאות שקלים בתקופה הזו על שיעורים פרטיים והשנה חסכתי, והבת מצליחה. זו בשורה עצומה להורים בתקופה של התייקרויות לא פשוטות.

ח' שוורץ

הבת שלי בכיתה ח' והיא השלימה את כל החומר במתמטיקה שהיה חסר לה מבית הספר הקודם שלה תוך שבועיים! בגלל שהחומר מתומצת וברור היא יכלה להתרכז ולהבין ולהתקדם מהר. דרך אגב – זה גם עזר לה עם חברות ששמחו לבוא ללמוד איתה כשיש "למדם קלאס" [בתיאום עם ההורים, כמובן, וכמה נכון שזה בלי אינטרנט]. עזרתם לנו מאד!

י. שפירא

הילדים התקדמו ולמדו מתוך הנאה והשיגו תוצאות משמעותיות במבחנים, וגם בשיעורי הבית. הבנות לא פותחות מחברת אנגלית או חשבון לשיעורי הבית בלי להתחיל עם "למדם קלאס" קודם כל, הן אומרות שככה הכל לוקח חצי מהזמן

ג' לוין 

ירושלים

אני עולים חדשים, ובזכות "למדם קלאס" הבית שלי מקבלת את כל מה שכל ילדה שאמא שלה דוברת עברית מושלמת מקבלת, ולדעתי אפילו יותר מזה. "למדם קלאס" עזרו לנו לעבור את המבחנים הארציים בכיף ובהצלחה גדולה. רואים את הציונים, מה צריך יותר מזה?

מיכל ש

המרכז

זה לא יאומן! היא יושבת בעצמה לבד, ומכינה שיעורים או לומדת למבחן,  וזה גם לוקח לה כל-כך מהר, שאפילו נשאר לה זמן לעזור בבית….לא תיארתי לעצמי שזה יקרה!

למה 'למדם'? כל התשובות נכונות

שיעורים קצרצרים ומקיפים - עד 12 דקות

למידה נוחה, נעימה ומהנה

אפשרות לחזרה אינסופית על כל שיעור

בונוס! קבצי תרגול ומצגות סיכום ברורות

תומכי זכרון והטמעת הלמידה - לשליטה מיטבית בחומר

מורות בית יעקב מקצועיות מהטובות ביותר

פיתוח יכולת למידה עצמאית

ממוקד, נוח וזמין במשך כל היממה

והכי חשוב - ביטחון ושליטה בחומר הלימודי

איזו סדרה הכי מתאימה לבת שלי?
אל תפספסי: שיעור נסיון חינם בכל סדרה!

את כאן בשבילה, אמא

אין כמו המעורבות שלך, אמא, בלמידה של הבת שלך. לכן הקמנו לך אזור אישי לבקרת הורים באתר האונליין. ככה שגם כשאינך לומדת איתה, את שם בשבילה.

בלעדי! ב'למדם קלאס' את יכולה:

לעקוב אחרי הספקי הלמידה

לפדבק על הספקים ולהיות שותפה בהתקדמות.

להגביל זמן צפיה

 כדי להיות בטוחה שהיא לומדת כמה שנכון לה.

לשייך לכל בת מערכת שיעורים אישית ונפרדת

ולמקסם את החזרה המדויקת שהיא צריכה.

רוצה לבחור סדרה מתאימה לבת שלי
אל תפספסי: שיעור נסיון חינם בכל סדרה!

אימהות משתפות

משה מאיירס

קניתי לילדים את "למדם קלאס" כי שנינו עסוקים והלימודים התאחרו לשעות מאוחרות כשכולנו כבר עייפים. הבנים חוזרים על הלימוד בשמחה ואני צריך רק לדאוג לאספקה של הפרסים.

דינה דוד

רכשנו את למדם בגלל עונת המבחנים, לאחת הבנות שלי לא קל באנגלית, והחשש העיקרי שלה הוא מבחן החוץ  – היא בכיתה י' וזה משמעותי. כדי להרגיע אותה שתרגיש בטוחה הראיתי לה את המערכת, ויחד בחרנו שיעורים והורדתי לה אותם. בשנה שעברה הוצאתי כמה מאות שקלים בתקופה הזו על שיעורים פרטיים והשנה חסכתי, והבת מצליחה. זו בשורה עצומה להורים בתקופה של התייקרויות לא פשוטות.

ח' שוורץ

הבת שלי בכיתה ח' והיא השלימה את כל החומר במתמטיקה שהיה חסר לה מבית הספר הקודם שלה תוך שבועיים! בגלל שהחומר מתומצת וברור היא יכלה להתרכז ולהבין ולהתקדם מהר. דרך אגב – זה גם עזר לה עם חברות ששמחו לבוא ללמוד איתה כשיש "למדם קלאס" [בתיאום עם ההורים, כמובן, וכמה נכון שזה בלי אינטרנט]. עזרתם לנו מאד!

י. שפירא

הילדים התקדמו ולמדו מתוך הנאה והשיגו תוצאות משמעותיות במבחנים, וגם בשיעורי הבית. הבנות לא פותחות מחברת אנגלית או חשבון לשיעורי הבית בלי להתחיל עם "למדם קלאס" קודם כל, הן אומרות שככה הכל לוקח חצי מהזמן

ג' לוין 

ירושלים

אני עולים חדשים, ובזכות "למדם קלאס" הבית שלי מקבלת את כל מה שכל ילדה שאמא שלה דוברת עברית מושלמת מקבלת, ולדעתי אפילו יותר מזה. "למדם קלאס" עזרו לנו לעבור את המבחנים הארציים בכיף ובהצלחה גדולה. רואים את הציונים, מה צריך יותר מזה?

מיכל ש

המרכז

זה לא יאומן! היא יושבת בעצמה לבד, ומכינה שיעורים או לומדת למבחן,  וזה גם לוקח לה כל-כך מהר, שאפילו נשאר לה זמן לעזור בבית….לא תיארתי לעצמי שזה יקרה!

מערכת מקצועות

בנות (כיתות ו’-י”ב)

מתמטיקה

ו', ז', ח', ט', י', יא', יב'
מתמטיקה לשנת לימוד
גדילה ודעיכה
סדרות הנדסיות
ממוצע
משוואות
פורפורציה ודימיון
הנדסה אנליטית
משפט פיתגורס
יחס
דמיון משולשים
ביטויים אלגברים
בעיות
פונקציות
אחוזים
חזקות ושורשים
מספרים מכוונים
חוקי חשבון
זוויות + שטחים + משולשים + תיבה
טיפים למבחן
בעיות תנועה
בעיות מלוליות
סדר פעולות
אי שיוויונים
חפיפת משולשים
שבר עשרוני
סדרות מעורבות
מצולעים
משולשים לכיתה ח'
שברים פשוטים

עברית

ט', י', יא', יב'
דרכי תצורה
הכנה למבחן חוץ
הבנת הנקרא
הבעה
תחביר
דקדוק פועל
דקדוק שם עצם

אנגלית

ו', ז', ח', ט', י', יא', יב'
אנגלית לשנת לימוד
כתיבה
מושגים סיפרותיים
אוצר מילים
הבנת הנקרא
הבנת הנשמע
הכנה למבחני מיון הקבצות
דקדוק

דינים

ח'
דינים - הכנה למבחן הארצי

מושגים ביהדות

ז'
מושגים ביהדות

נביא מלכים

ו'
נביא מלכים

פרקי אבות

ו'
פרקי אבות למבחן

שונות

א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', יא', יב'
אסטרטגיות למידה
ליל הסדר
פרשת שבוע

המספרים של 'למדם קלאס'

יחידות מקצועיות
0
אמהות משקיעות
0
בנות מצליחות
0

המחירון של 'למדם קלאס'

מנוי משפחתי מומלץ

ראש שקט לשנה

מסלול משפחתי שנתי

900

כל השנה (מתחדש)

כל המשפחה

כל המקצועות

לרכישה
לבחירת סדרה

מסלול משפחתי חצי שנתי

540

חצי שנה (מתחדש)

כל המשפחה

כל המקצועות

לרכישה
לבחירת סדרה

מנוי חודשי מתחדש

99

חודשי (מתחדש)

כל המשפחה

כל המקצועות

לרכישה
לבחירת סדרה

קלאס לבנות שלך

השקעה קטנה להצלחה גדולה

זמן למידה קצר וידע רחב

רוגע ביטחון והישגים לבת שלך

למידה ללא אינטרנט ובהמלצת רבנים

שאלות ותשובות

השיעורים ב'למדם קלאס' קצרים וממוקדים בתוכן השיעור. אין הפרעות סביבתיות והחומר מונגש בצורה נעימה ובהירה. מצגות הסיכום ועזרי הלמידה עוזרות גם להפנמת הלמידה והשיעורים הקצרים מותאמים לרמת קשב קצרה.

לשאלות נוספות

הורדת התוכנה

לתוכנת למדם קלאס
לתוכנת מיסטר ספיקר

התחברות

התחברות ללמדם קלאס
התחברות למיסטר ספיקר