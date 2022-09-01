להצליח בלימודים,
זה הקלאס של למדם.
מכירה את זה שהלחץ של הבנות מהמבחנים ושיעורי הבית כבר יושב אצלך בגרון, ואת לא עומדת בקצב? יש לנו איך לעזור!
מוזמנת להכיר את 'למדם קלאס' – מערכת שיעורי למידה דיגיטליים ללא חיבור לאינטרנט, בהמלצת ובהדרכת גדולי ישראל ואנשי חינוך. ב'למדם קלאס' תקבלי את כל התגבור הנצרך לבת שלך במקצועות ובזמנים החשובים, כך שגם כאשר אין לך זמן לשבת עם הבת על שעורי בית או מבחנים, את שם בשבילה.
יצרנו כאן מערכת סדרות שיעורים מובחרת, על ידי אנשי מקצוע מומחים ובהתאמה לתוכנית הלימודים. מוזמנת להנות משיעורים קצרים וממוקדים, צוות מורות מבית יעקב והמון הנעה ללמידה מתוך חוויית הצלחה.
קניתי לילדים את "למדם קלאס" כי שנינו עסוקים והלימודים התאחרו לשעות מאוחרות כשכולנו כבר עייפים. הבנים חוזרים על הלימוד בשמחה ואני צריך רק לדאוג לאספקה של הפרסים.
רכשנו את למדם בגלל עונת המבחנים, לאחת הבנות שלי לא קל באנגלית, והחשש העיקרי שלה הוא מבחן החוץ – היא בכיתה י' וזה משמעותי. כדי להרגיע אותה שתרגיש בטוחה הראיתי לה את המערכת, ויחד בחרנו שיעורים והורדתי לה אותם. בשנה שעברה הוצאתי כמה מאות שקלים בתקופה הזו על שיעורים פרטיים והשנה חסכתי, והבת מצליחה. זו בשורה עצומה להורים בתקופה של התייקרויות לא פשוטות.
הבת שלי בכיתה ח' והיא השלימה את כל החומר במתמטיקה שהיה חסר לה מבית הספר הקודם שלה תוך שבועיים! בגלל שהחומר מתומצת וברור היא יכלה להתרכז ולהבין ולהתקדם מהר. דרך אגב – זה גם עזר לה עם חברות ששמחו לבוא ללמוד איתה כשיש "למדם קלאס" [בתיאום עם ההורים, כמובן, וכמה נכון שזה בלי אינטרנט]. עזרתם לנו מאד!
הילדים התקדמו ולמדו מתוך הנאה והשיגו תוצאות משמעותיות במבחנים, וגם בשיעורי הבית. הבנות לא פותחות מחברת אנגלית או חשבון לשיעורי הבית בלי להתחיל עם "למדם קלאס" קודם כל, הן אומרות שככה הכל לוקח חצי מהזמן
אני עולים חדשים, ובזכות "למדם קלאס" הבית שלי מקבלת את כל מה שכל ילדה שאמא שלה דוברת עברית מושלמת מקבלת, ולדעתי אפילו יותר מזה. "למדם קלאס" עזרו לנו לעבור את המבחנים הארציים בכיף ובהצלחה גדולה. רואים את הציונים, מה צריך יותר מזה?
זה לא יאומן! היא יושבת בעצמה לבד, ומכינה שיעורים או לומדת למבחן, וזה גם לוקח לה כל-כך מהר, שאפילו נשאר לה זמן לעזור בבית….לא תיארתי לעצמי שזה יקרה!
אין כמו המעורבות שלך, אמא, בלמידה של הבת שלך. לכן הקמנו לך אזור אישי לבקרת הורים באתר האונליין. ככה שגם כשאינך לומדת איתה, את שם בשבילה.
בלעדי! ב'למדם קלאס' את יכולה:
₪900
₪540
₪99
השיעורים ב'למדם קלאס' קצרים וממוקדים בתוכן השיעור. אין הפרעות סביבתיות והחומר מונגש בצורה נעימה ובהירה. מצגות הסיכום ועזרי הלמידה עוזרות גם להפנמת הלמידה והשיעורים הקצרים מותאמים לרמת קשב קצרה.
אנחנו מכירים את השאלה הזו 🙂 מנסיון בשטח, התלמידות מתחברות מאד ללמידה העצמאית. תחשבי על זה: הבת שלך מקבלת תוכנה אישית, שיעור המותאם לה ספציפית ומורה אישית ללמידה והכל בזמן שנוח לה! זו למעשה מעטפת מפנקת שתגרום לה ללמוד מהר וקל יותר. כאן תוכלו לנסות שיעור אחד חינם, ולהתפעל בעצמך מהחיבור של הבת שלך ל'למדם קלאס'.
הלמידה מהתוכנה נעשית באזור הנוחות של התלמידה. ללא הפרעות והסחות ועם יכולת חזרה ככל הנדרש. מה שמקנה ביטחון ורכישת ידע בקלות. כך באמצעות שיעור קצר וממוקד מוטמע החומר עד להצלחה.
חשבנו גם על זה. בדיוק בשביל זה הגדרנו אפשרות להגבלת זמן הלמידה היומי באזור בקרת ההורים.
את יכולה להיות רגועה. כל המורות הינן מורות של בית יעקב שמלמדות כיום בבתי הספר המובחרים ביותר.
ב'למדם קלאס' הלמידה היא ממוקדת ובהירה. עם היתרון הגדול של הזמינות, בבית, בשעות נוחות לתלמידה ועם אפשרות לחזרה. גם העלויות ביחס לשיעור פרטי זולות משמעותית.
רק חשוב לבדוק האם הצורך בשיעור פרטי הוא נטו הקניית ידע או קושי ספציפי מעבר לכך.