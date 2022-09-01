מכירה את זה שהלחץ של הבנות מהמבחנים ושיעורי הבית כבר יושב אצלך בגרון, ואת לא עומדת בקצב? יש לנו איך לעזור!

מוזמנת להכיר את 'למדם קלאס' – מערכת שיעורי למידה דיגיטליים ללא חיבור לאינטרנט, בהמלצת ובהדרכת גדולי ישראל ואנשי חינוך. ב'למדם קלאס' תקבלי את כל התגבור הנצרך לבת שלך במקצועות ובזמנים החשובים, כך שגם כאשר אין לך זמן לשבת עם הבת על שעורי בית או מבחנים, את שם בשבילה.

יצרנו כאן מערכת סדרות שיעורים מובחרת, על ידי אנשי מקצוע מומחים ובהתאמה לתוכנית הלימודים. מוזמנת להנות משיעורים קצרים וממוקדים, צוות מורות מבית יעקב והמון הנעה ללמידה מתוך חוויית הצלחה.